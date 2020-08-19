За сутки в Казахстане подтвержден 271 случай COVID-19

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявлен 271 заразившийся коронавирусной инфекцией, 123 из них – с симптомами болезни, 148 – без клинических проявлений.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 30 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 28, в столице – 27, в Карагандинской области – 27, в Алматы – 22, в Туркестанской области – 22, в Северо-Казахстанской области – 18, в Атырауской области – 17, в Акмолинской области – 16, в Алматинской области – 16, в Костанайской области – 14, в Жамбылской области – 9, в Мангистауской области – 8, в Павлодарской области – 7, в Актюбинской области – 5, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране подтверждено 103 571 случай коронавируса, без учета коронавирусной пневмонии, статистику по которой Минздрав дает отдельно. Выздоровели 86 286 человек.