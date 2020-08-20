Координационный совет оппозиции Беларуси: без переговоров и новых выборов из кризиса не выйти

Координационный совет по передаче власти будет искать пути выхода из политического кризиса в Беларуси и нацелен на обеспечение консенсуса в обществе на основе Конституции. Об этом, как сообщает белорусское «Радио Свободы» , говорится в постановлении, обнародованном на пресс-конференции 19 августа в Минске. Но в КС считают, что без переговоров и новых выборов из кризиса не выйти.

В документе отмечается, что во время выборов были зафиксированы многочисленные нарушения соответствующего закона, а с момента начала кампании по политическим мотивам задержано и арестовано более 7 тыс. граждан. Силовики применили к митингующим недопустимое насилие и пытки, что привело к человеческим жертвам, а у Александра Лукашенко – проблемы с легитимностью.

«Народ потерял доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов », - отмечают члены совета.

Координационный совет поддержал требования протестующих: прекратить политическое преследование, освободить политзаключенных, отменить незаконные судебные решения, выплатить компенсацию жертвам, признать выборы недействительными и провести новые в соответствии с международными стандартами.

«Координационный совет считает, что единственный способ выйти из политического кризиса - это немедленно начать переговоры и выработать механизмы восстановления законности и проведения новых выборов. Избегание этих переговоров возлагает ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь на нынешнее правительство », - зачитала фрагмент постановления член президиума совета Ольга Кавалькова.

В свою очередь коллега Светланы Тихановской Мария Колесникова подчеркнула, что «координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешней политики».

Euroradio сообщает, что члены КС звонили в администрацию Лукашенко, чтобы рассказать о своих целях и задачах, но ответа не услышали.