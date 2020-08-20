21 человек скончался в Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 787 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов от нее, сообщает Минздрав.

С 1 августа зарегистрировано 20 541 случай коронавирусной пневмонии, всего скончались 237 человек. Информации в разрезе регионов по-прежнему нет, хотя Минздрав обещал предоставить ее еще в первой декаде августа.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 15 человек. Лечение продолжают получать 15 904 человека, из них в стационарах – 6 942 пациента, на амбулаторном уровне – 8 962. 350 человек находятся в тяжелом состоянии, 100 – в крайней степени тяжести, 63 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 124 356. Однако Минздрав по-прежнему не включает случаи пневмонии с признаками коронавируса в общую статистику, хотя изначально министерство обещало предоставлять объединенную статистику с 1 августа. 7 августа официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что это будет сделано не раньше, чем через 2-3 недели. Коджахметов объяснил это тем, что тогда «мы сможем увидеть общую картину в сравнении неделя к неделе».

3 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявлял, что статистику планируется объединить в течение одного-двух дней.



