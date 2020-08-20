Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Он посетит Мактааральский район, Туркестан и проинспектирует восстановление воинской части города Арысь. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В Мактааральском районе президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями», - написал Уали.

По его информации, президент также посетит Арысь, где проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части после взрывов боеприпасов, которые произошли в 2019 году, а также осмотрит вновь построенные, отремонтированные дома и реконструированный железнодорожный вокзал.

«Завершит рабочую поездку президента Казахстана посещением города Туркестан. Программа предусматривает знакомство с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, посещение визит-центра и нового парка «Жібек жолы», - также сообщил пресс-секретарь.