729 медработникам выплатили компенсации за заражение коронавирусом
Семьям трех скончавшихся от коронавируса медработников выплатили по 10 млн тенге
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Государственный фонд социального страхования начал выплачивать компенсации семьям медиков, которые скончались, заразившись коронавирусом на работе, сообщает в пятницу пресс-служба фонда.

«ГФСС перечислил выплаты родственникам трем медработников, которые скончались в результате заболевания», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на данный момент 729 медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией либо вирусной пневмонией, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты в размере 2 млн тенге.

В ГФСС напомнили, что медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется министерством здравоохранения, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в фонд для назначения выплаты.

«В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской – 77, Акмолинской областей – 75, города Алматы – 74, Нур-Султан – 67, а также Западно-Казахстанской области – 66», - уточнили в пресс-службе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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