Семьям трех скончавшихся от коронавируса медработников выплатили по 10 млн тенге

Государственный фонд социального страхования начал выплачивать компенсации семьям медиков, которые скончались, заразившись коронавирусом на работе, сообщает в пятницу пресс-служба фонда.

«ГФСС перечислил выплаты родственникам трем медработников, которые скончались в результате заболевания», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на данный момент 729 медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией либо вирусной пневмонией, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты в размере 2 млн тенге.

В ГФСС напомнили, что медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется министерством здравоохранения, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в фонд для назначения выплаты.

«В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской – 77, Акмолинской областей – 75, города Алматы – 74, Нур-Султан – 67, а также Западно-Казахстанской области – 66», - уточнили в пресс-службе.