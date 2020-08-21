Но это пока предварительный диагноз
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Главврач омской больницы заявил, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ
ФОТО РИА НОВОСТИ

Состояние российского политика Алексея Навального вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, сообщает «Медиазона».

«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, – нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», - сказал Мураховский, уточнив, что Навальный находится в нестабильно тяжелом состоянии.

Он добавил касательно информации в СМИ «про химический компонент, который был взят на экспертизу», что «это был не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей и так далее».

«Мы провели ряд консультаций, исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают», - сказал Мураховский.

Между тем глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила, что вчера уровень сахара в крови Навального был нормальным.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу накануне. Во время полета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В больнице скорой медицинской помощи №1 Навальный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навального считают, что его могли отравить.

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