Бывший чиновник акимата Актюбинской области подозревается в хищении 60 млн тенге, выделенных на строительство школы

Антикоррупционной службой по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, сообщает агентство по противодействию коррупции.

«Он подозревается в хищении 60 млн тенге по предварительному сговору с руководителем подрядной организации, которые были выделены на строительство школы в Мугалжарском районе по государственной программе «Нұрлы жол», - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководства областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, они в группе лиц по предварительному сговору с подрядной организацией в период с 2017 по 2019 годы совершили хищение бюджетных средств в сумме 13,2 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе.

В Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений аппарат акима региона и его заместителя.

«Они подозреваются в получении по предварительному сговору взятки в виде денежных средств в размере 2 млн 600 тыс. тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении», - сообщили в антикоррупционной службе.

Должностные лица задержаны и водворены в ИВС управления полиции Петропавловска. Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.

А в Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных филиалов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения. По версии следствия, он

получил незаконно 5,5 тонн ГСМ общей стоимостью более 1 млн тенге от руководителей подведомственных ему организаций. Расследование продолжается.

«Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судом», - напомнили в агентстве.