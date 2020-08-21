На 20% выросло число фактов коррупции в системе образования на местах в этом году – Антикоррупционная служба

Статистика показывает, что в этом году число фактов коррупции в системе образования на местном уровне увеличилось на 20%, сообщает агентство по противодействию коррупции.

По данным антикоррупционной службы, если за 7 месяцев 2019 года в отношении работников сферы образования в производстве находилось 164 дела, то в этом году – 201. Из них в суд направлено 107 уголовных дел, осуждены 35 человек.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 254 млн тенге (в 2019 году – 25 млн тенге), из которых в настоящее время возмещено 236 млн тенге.

«Анализ показывает, что наиболее коррумпированными регионами в сфере образования являются Восточно-Казахстанская – 30 фактов, Туркестанская область – 28, Мангистауская область – 20, Кызылординская область и г. Нур-Султан – по 16 фактов», - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем в агентство по противодействию коррупции отметили, что в 2,5 раза увеличилось количество преступлений, совершаемых заведующими детских садов. Если в прошлом году было 12 дел, то в этом году – 29. Вдвое увеличилось число преступлений, совершаемых директорами школ – с 11 дел в прошлом году до 23 дел в этом, в 4 раза – директорами колледжей, с 5 до 19 дел. В этом году осуждены 6 директоров школ, 2 заведующих детскими садами и 2 директора колледжей.

«Зачастую факты коррупции совершаются руководителями образовательных учреждений, которые, пользуясь возложенным на них доверием, совершают хищения бюджетных средств (путем незаконного перечисления денег на свои картсчета, фиктивное трудоустройство, при подписании актов выполненных работ и т.д.), получают взятки (за зачисление в школу, трудоустройство, за подписание актов приема выполненных работ и т.д.). Только за иссекшую неделю зарегистрировано 10 досудебных расследований в сфере образования», - привели данные в антикоррупционной службе.

В агентстве подчеркивают, что они на постоянной основе направляют представления с целью устранения причин и условий для совершения коррупции. Но необходимы «совместные системные и комплексные меры, направленные на исключение возможности коррупционных проявлении».