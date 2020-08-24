Назначен глава комитета геологии Минэкологии

Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина. По специальности – техник-геофизик, горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в Семее. В разные годы работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения «Востказнедра», занимал должность руководителя департамента по геологии «Востказнедра» в Усть-Каменогорске, был заместителем председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию. С августа 2019 года был заместителем председателя комитета геологии министерства экологии, геологии и природных ресурсов.