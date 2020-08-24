Им стал Талгат Сатиев, бывший зампред этого комитета
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Назначен глава комитета геологии Минэкологии
Фото primeminister.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев назначен на должность председателя комитета геологии ведомства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина. По специальности – техник-геофизик, горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в Семее. В разные годы работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения «Востказнедра», занимал должность руководителя департамента по геологии «Востказнедра» в Усть-Каменогорске, был заместителем председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию. С августа 2019 года был заместителем председателя комитета геологии министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

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