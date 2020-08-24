Казахстан еще не принял решение, у кого покупать вакцину против COVID-19 – Минздрав

Казахстан еще не принял решение, у какой страны покупать вакцину против COVID-19, республика ждет завершения всех испытаний, сообщил в понедельник официальный представитель министерства здравоохранения страны Багдат Кожахметов.

«Какого-либо конкретного решения о приобретении вакцины против COVID-19 в какой-либо стране – в России, Китае или там в США, это не имеет никакого значения, какая страна производитель, – еще нет. Так как самые передовые лаборатории, которые занимаются разработками этих вакцин сегодня, находятся на третьей фазе клинических испытаний, еще предстоит провести четвертую стадию, и только после этого, после прохождения всех международных сертификатов, в какой-либо стране данная вакцина будет наконец-то массово производиться», - сказал Кожахметов на брифинге в СЦК в понедельник.

По его словам, «до этого Казахстан пытается заключить меморандумы или соглашения на то, чтобы в числе первых среди других стран обеспечить население этими вакцинами».

При этом Коджахметов сообщил в ходе брифинга, что министр здравоохранения Алексей Цой сегодня отправился в Москву.

12 августа Багдат Коджахметов уже заявлял, что Казахстан не будет закупать какую-либо вакцину, в том числе и российскую, пока не закончатся ее испытания. В тот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя Путина с регистрацией вакцины, сообщил, что казахстанская правительственная делегация отправится во второй половине августа в Москву, чтобы обсудить закуп российской вакцины от коронавирусной инфекции.