Активист Асхат Жексебаев арестован на 2 месяца

Алматинский гражданский активист Асхат Жексебаев помещен на 2 месяца под арест на время следствия. Ему вменяют участие в запрещенной Есильским районным судом столицы организации «Коше». Об этом Vласти сообщил его адвокат Галым Нурпеисов.

«Асхат Жексебаев привлечен к уголовному делу по статье 405 часть 2, участие в запрещенной Есисльским судом организации «Көше» (Көше партиясы – V). Ему санкционирована мера пресечения на 2 месяца – арест», - сообщил Нурпеисов.

По его словам, арест был санкционирован вечером 23 августа. Активист в это время находился в Актау, откуда его спецбортом доставили в Алматы.

«Сегодня его с ИВС Масанчи перевезли в следственный изолятор СИ-18», - также добавил защитник.

Как он отметил, сейчас дело находится на этапе досудебного расследования, уже назначен ряд экспертиз. Адвокат также добавил, что планирует обжаловать назначенную меру пресечения.

Как сообщал Асхат Жексебаев в прямом эфире на своей странице в Facebook за день до задержания, в Актау он прибыл с другими гражданскими активистами, чтобы провести асар и помочь достроить дом активистки Айгуль Акберды. Он также сообщал о том, что местная полиция задерживала активистов, выезжавших из ее дома.

«Те люди, которые приезжают к нам сюда, к дому Айгуль Акберды, после того, как они выезжают, начинаются незаконные действия со стороны правоохранительной системы – это досмотр под предлогом того, что якобы в городе Атырау разыскиваются 6 человек. Под этим предлогом они останавливают все машины, которые выезжают с этой улицы, именно от дома Айгуль, и начинается вот это доставание тех людей, которые едут в данных машинах», - сообщал он в прямом эфире.

Он призвал сотрудников правоохранительных органов прекратить давление: «Никаких шествий, митингов, пикетов мы здесь организовывать не собираемся. Все, что мы хотим здесь сделать, – это провести асар, помочь семье Айгуль».

Алматинский гражданский активист движения «Көше партиясы» Асхат Жексебаев неоднократно выходил на одиночные пикеты с различными политическими требованиями, в частности с требованием освободить политзаключенных, за что решениями судов получал административные аресты.

Напомним, в мае этого года Есильский районный суд в столице запретил движение «Көше партиясы», посчитав, что оно продолжает деятельность признанного ранее экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), связанного с опальным бизнесменом и политиком Мухтаром Аблязовым. Активисты движения вскоре подали апелляцию на это решение.

«Мы самодостаточное движение, каждый из нас выступал и выступает за освобождение политических заключенных, сам прошел политическое преследование, и не раз. Для нас цель – жить в демократическом Казахстане с парламентской республикой. Мы боремся против коррупции, поэтому мы прочувствовали на себе и знаем, за что мы боремся», - подчеркивал Асхат Жексебаев на пресс-конференции в мае этого года.

В июне суд вернул апелляционную жалобу на решение о запрете организации «Көше партиясы» без рассмотрения по существу.