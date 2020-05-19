Суд запретил движение «Көше партиясы»

Есильский районный суд в столице запретил движение «Көше партиясы», посчитав, что оно продолжает деятельность признанного ранее экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), связанного с опальным бизнесменом и политиком Мухтаром Аблязовым.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что движение «Көше партиясы», созданное в декабре 2019 года для «продолжения экстремистской деятельности «ДВК» под новым названием и с целью избежать ответственности».

«Данные обстоятельства нашли свое объективное подтверждение в ходе проводимого Министерством внутренних дел досудебного расследования экстремистской деятельности «ДВК», - добавили в пресс-службе генпрокуратуры.

Изучив материалы, эксперты пришли к выводу, что ДВК трансформировалось в движение «Көше партиясы». В результате прокуратура обратилась в суд с заявлением «об установлении факта изменения наименования партии».

«Решением Есильского районного суда города Нур-Султан от 19 мая 2020 года данное заявление удовлетворено. Суд установил, что «ДВК» изменило свое наименование на «Көше партиясы» и они являются одной экстремистской организацией. Суд запретил деятельность «ДВК» на всей территории Республики Казахстан под новым наименованием «Көше партиясы», в том числе путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов, распространения информационных материалов. В соответствии со статьей 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда обращено к немедленному исполнению», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что любое участие в деятельности ДВК, в том числе под наименованием «Көше партиясы», пропаганда и поддержка идей, ее финансирование – запрещено и влечет уголовную ответственность по статьям 182 (участие в экстремистской группе), 258 (финансирование экстремизма) и 405 (участие в экстремистской организации) Уголовного кодекса.

В сообщении Генпрокуратуры не указывается, дано ли было право представителям «Көше партиясы» выступить со своими доводами в суде.

Решение о запрете ДВК неоднократно критиковали международные правозащитные организации, считая его политически ангажированным. За два года после признания движения экстремистским десятки людей в Казахстане были привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности ДВК, некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы.