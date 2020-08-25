Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в автокатастрофе в Грузии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили.

«Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», - говорится в телеграмме.

Накануне вечером на шатильской дороге в Грузии пассажирский микроавтобус упал со скалы высотой около 80 метров. В результате погибли 17 человек, трое пострадали, их состояние крайне тяжелое. 25 августа решением премьер-министра в стране объявлен день траура.