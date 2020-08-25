Окончательное решение по въезду в страну будут приниматься на местах
Казахстанцы смогут вылететь в Европу только в исключительных случаях
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Возобновление авиасообщения с Германией не означает, что граждане Казахстана смогут свободно лететь в Европу. Как сообщили во вторник в авиакомпании Air Astana, из-за пандемии коронавирусной инфекции разработаны новые требования к въезду, и вылететь казахстанцы смогут только в исключительных случаях.

«Air Astana просит пассажиров, вылетающих в европейские страны, принять во внимание, что в связи с пандемией во всем мире въезд в Германию, Нидерланды или Великобританию с целью посещения членов семьи разрешен для граждан Казахстана только в исключительных случаях. Это роды, свадьбы, похороны, помощь в случае тяжелого заболевания», - говорится в заявлении авиакомпании.

Причем вылетать по исключительным случаям могут только прямые родственники: супруги, несовершеннолетние дети или родители несовершеннолетних детей.

«Во всех остальных случаях родственники, посещающие членов семьи, а также туристы, не допускаются в указанные страны», - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, добавили в авиакомпании, даже в случае исключительного вылета окончательное решение по въезду граждан Казахстана «остается за миграционными властями страны назначения».

Как ранее сообщали в комитете гражданской авиации, Казахстан восстановил авиасообщение с Германией с 18 августа. Полеты между столицей и аэропортом Франкфурта выполняет авиакомпания Air Astana пять раз в неделю.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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