В американском городе Кеноша третьи сутки продолжаются беспорядки

В город Кеноша штата Висконсин, что на юго-западном берегу озера Мичиган, третьи сутки продолжаются беспорядки. В воскресенье в этом городе полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, сообщает Русская служба ВВС . В результате начавшихся волнений два человека убиты, один ранен.

Около 23:45 во вторник полицейские прибыли на место происшествия по сообщению о перестрелке и жертвах. Как сообщили в городской полиции, «в результате стрельбы два человека погибли, третий был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни ранениями». По данным местных СМИ, конфликт возник между участниками протестных акций против полицейского насилия и вооруженными охранниками бензоколонки.

В ночь на среду участники протестов собрались у здания суда и в прилегающем к нему парке в центре Кеноши. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы вытеснить их оттуда.

В минувшее воскресенье полиция прибыла к дому 29-летнего Джейкоба Блейка, работавшего частным охранником, по вызову, связанному с домашним насилием. Адвокаты Блейка утверждают, что он пытался разнять двух подравшихся женщин. На видео, снятом прохожим, видно, как Блейк открывает дверцу своей машины и нагибается, чтобы сесть в нее. В этот момент один из двух полицейских сначала хватает его за футболку, вероятно, пытаясь удержать, а затем начинает стрелять. Всего было сделано семь выстрелов. Из четырех пуль, попавших в Блейка, одна угодила ему в позвоночник, вызвав паралич. Другие поразили его печень, почки и руку. Блейк был доставлен в больницу.

В первый же вечер после происшествия в Кеноше начались волнения. Сообщалось о стрельбе, разгромленных магазинах, сожженных автомобилях и поваленных фонарях. Демонстранты вооружились бейсбольными битами и бросали в полицейских самодельные «коктейли Молотова». В понедельник губернатор Висконсина демократ Тони Эверс, резко осудивший полицейское насилие в отношении Блейка, ввел в штате чрезвычайное положение и направил в город Национальную гвардию.

Акции протеста против насилия, сопровождаемые столкновениями с полицейскими, прокатились также в Чикаго, Портленде (штат Орегон), Мэдисоне, столице штата Висконсин и Луисвилле, Кентукки.

Полицейские, участвовавшие в инциденте, отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств дела. Но отец Блейка заявил, что не верит в объективность расследования.

Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Это вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.