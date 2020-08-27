Власти Алматы частично оплатят за родителей дополнительные услуги в частных детсадах

Сагинтаев сообщил, что с начала 2020 года введено в эксплуатацию 4 государственных ясли-сада на 670 мест. До конца года будет завершено строительство одного государственного детского сада и начнется строительство еще трех новых на 520 мест.

В 361 частном детском саду государственный образовательный заказ размещен на 17,5 тыс. мест. Но, как отметил аким, несмотря на это, существенного снижения дефицита не наблюдается, так как родители отдают предпочтение государственным детским садам, в которых не предусмотрены дополнительные платные услуги, как в частных детских садах.

«Для того чтобы увеличить охват детей дошкольным воспитанием, мы вышли с предложением в правительство о частичном погашении родительской оплаты за дополнительные услуги в частных детских садах. Эта инициатива была поддержана, из местного бюджета будет выделено порядка 3 млрд тг на эти цели», - сообщил Сагинтаев, отметив, что это позволит снизить расходы семейного бюджета на детей в частных садах и за счет этого дополнительно откроется около 5 тыс. мест.

Всего в городе работают 893 дошкольные организации, из которых 189 (21,2%) являются государственными, 704 (78,8%) частные. В очереди стоят более 18 тыс. детей от 3 до 6 лет. Но власти Алматы намерены снизить очередность в детские сады. В частности, как сообщил Сагинтаев, планируется, что к 2021 году будет введено в эксплуатацию 13 детских садов с проектной мощностью 2590 мест.А пПутем возврата и модернизации зданий дополнительно будет создано 2200 мест. Таким образом, в 2020-2021 годы всего будет создано дополнительно 12 790 мест, что снизит очередность в детские сады на 70%.