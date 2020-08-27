530 тыс. детей пойдут в дежурные классы 1 сентября в Казахстане

Длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут. Если родители приводят детей в школы на час-полтора, то нет смысла в таком образовании, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагабметов.

«У нас есть методические рекомендации, в которых мы говорим о том, что рекомендуемая длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут. Потому что когда некоторые коллеги пытаются уместить дежурный класс, условно, в один час, то вообще смысла от проведения таких дежурных классов и таких уроков нет. Это и для родителей неудобно – если родитель привел ребенка, написал заявление в дежурные классы, и через час он должен его забрать – возникает много вопросов», - заявил Аймагамбетов.

В этой связи, заверил он, Минобразования еще раз проведет разъяснительную работу и инструкции о том, что уроки должны составлять не менее 40 минут.

В целом, сообщил министр, с 1 сентября почти 80% казахстанских детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16% родителей написали заявления на обучение в дежурных классах – это 530 тыс. детей, и еще 5% школьников – это 202 тыс. человек пойдут учиться в малокомплектные школы, если это позволяет эпидемиологическая обстановка.