Более 250 человек задержали в Минске на акциях протеста

Шествие верующих в центре Минска завершилось задержанием более 250 человек на площади Независимости, сообщает белорусское «Радио Свободы» .

На площади Свободы собралось несколько сотен протестующих, многие с бело-красно-белыми флагами на плечах и плакатами в руках. Они колонной двинулись к площади Независимости, скандируя «Бог силен». По проспекту Независимости уже шла многотысячная колонна. Демонстранты также несли бело-красно-белые флаги, цветы и иконы, останавливаясь на красный свет.

На площади Независимости собралось около тысячи человек с флагами и плакатами. ОМОН перекрыл вход к Красной церкви, постепенно стал оцеплять территорию, вытесняя людей. После этого начались задержания. Причем помимо протестующих были задержаны почти все журналисты, освещавшие акцию протеста. В частности, репортеры «Свободы» Олег Груздилович , Андрей Рабчик и Алесь Дащинский попали в число задержанных.

Также задержания были на площади Свободы. В целом, как сообщает правозащитный центр «Весна», были задержаны свыше 250 человек.