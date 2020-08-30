126 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 126 новых случаев коронавирусной инфекции. У 74 заболевших проявились симптомы, у 52 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 24 случая, в Карагандинской области – 17, в Алматы – 16, в Северо-Казахстанской области – 12, в Атырауской области – 11, в Туркестанской и Костанайской областях – по 8 случаев, в Павлодарской области и столице – по 7, в Акмолинской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 4, в Жамбылской области - 3, в Актюбинской области - 2, в Шымкенте - 1.

В Алматинской, Мангистауской и Кызылординской областях не зарегистрировано ни одного случая заболевания.