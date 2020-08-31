111 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 111 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. У 60 заболевших проявились симптомы болезни, у 51 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 20 новых случаев, в Карагандинской области – 19, в Алматы – 12, в Атырауской и Северо-Казахстанской областях – по 11 случаев, в Костанайской области – 8, в Павлодарской и Акмолинской областях – по 6 случаев, в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях – по 5, в столице – 3, в Алматинской и Жамбылской областях – по 2 новых случая, в Актюбинской области – 1.

Ни одного заболевшего не выявлено в Шымкенте, в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 105 795 случаев коронавируса, без учета коронавирусной пневмонии. выздоровели 96 297 человек.

