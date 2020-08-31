Еще один активист задержан за участие в движении «Коше партиясы»

Как сообщил Vласти адвокат Галым Нурпеисов, активиста обвиняют по части 2 статьи 405 Уголовного кодекса «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

«За участие и пропаганду запрещенного Есильским судом движения «Көше партиясы» [задержали]. Сейчас он в изоляторе временного содержания должен находиться», - сообщил адвокат, добавив, что ранее Клышев находился под административным арестом из-за участия в мирном шествии в селе Талапкер, где проходили поминки по умершему в СИЗО столицы активисту Дулату Агадилу.

«Отбыв административный арест, он выходит, его перехватывают и везут в департамент полиции для привлечения по 405 статье», - сказал Нурпеисов.

Он также заметил, что сейчас представляет интересы еще двух человек, подозреваемых по аналогичной статье Уголовного кодекса - Асхата Жексебаева и Абая Бегимбетова.

В мае этого года Есильский районный суд в столице запретил движение «Көше партиясы», посчитав, что оно продолжает деятельность признанного ранее экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), связанного с опальным политиком и экс-банкиром Мухтаром Аблязовым. Активисты движения вскоре подали апелляцию на это решение.

«Мы самодостаточное движение, каждый из нас выступал и выступает за освобождение политических заключенных, сам прошел политическое преследование, и не раз. Для нас цель – жить в демократическом Казахстане с парламентской республикой. Мы боремся против коррупции, поэтому мы прочувствовали на себе и знаем, за что мы боремся», - подчеркивал Асхат Жексебаев на пресс-конференции в мае этого года.

В июне суд вернул апелляционную жалобу на решение о запрете организации «Көше партиясы» без рассмотрения по существу.