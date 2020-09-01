Скончались от нее и коронавируса 8 человек
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Минздрав сообщил о 10 новых случаях коронавирусной пневмонии за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

Минздрав сообщил о 10 новых случаях коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки, скончались от нее 2 человека.

«За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 случаев заболевания, 2 случаев с летальным исходом. За сутки выздоровели 16 человек», - говорится в сообщении.

Всего с 1 августа зарегистрировано 25 724 случая коронавирусной пневмонии, скончались от нее 292 человека, выздоровели – 5 591.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 6 человек. Продолжают получать лечение 7 379 человек, из них в стационарах находятся 3 811. Состояние 197 человек оценивается как тяжелое, состояние 35 – как крайне тяжелое, 42 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего зарегистрировано 131 596 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии.

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