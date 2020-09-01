Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей. Их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов министерств, заявил президент во время послания народу Казахстана.

«При его внедрении предполагалось, что несменяемость ответственных секретарей освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечить стабильность аппарата. Но этого не произошло. Участились конфликты между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом», - заявил Токаев.