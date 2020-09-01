Это связано с их неэффективностью и частыми конфликтами с руководителями министерств
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей. Их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов министерств, заявил президент во время послания народу Казахстана.
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