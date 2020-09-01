Обязательные онлайн-трансляции с заседаний маслихатов поручил организовать Токаев

Заседания маслихатов не должны быть тайной для общества и должны обязательно транслироваться онлайн, поручил во вторник в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции с заседаний маслихатов. Дискуссии народных избранников, их общественно-политический облик не должны быть тайной за семью печатями для общества», - заявил Токаев.

Он также предложил поэтапно разграничить полномочия органов местного государственного управления и местного самоуправления.

«Необходимо повысить статус органов местного самоуправления, сходов и собраний. Их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений», - подчеркнул президент.

Кроме того, по мнению главы государства, необходимо усилить финансовые возможности местного самоуправления. Для этого предстоит расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов. Токаев поручил правительству до 1 декабря разработать нормативную базу и механизмы решения этой важной проблемы.

«Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов призваны представительные органы – мАслихаты. Но их мнение зачастую игнорируется. Это уже политический анахронизм. Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам, которые не находят своего решения, порой десятилетиями. Следует также усилить ревизионные комиссии маслихатов. Поручаю правительству и счетному комитету подготовить пакет соответствующих поправок в законодательство», - также поручил глава государства.