Также президент поручил повысить статус органов местного самоуправления
Обязательные онлайн-трансляции с заседаний маслихатов поручил организовать Токаев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

Заседания маслихатов не должны быть тайной для общества и должны обязательно транслироваться онлайн, поручил во вторник в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции с заседаний маслихатов. Дискуссии народных избранников, их общественно-политический облик не должны быть тайной за семью печатями для общества», - заявил Токаев.

Он также предложил поэтапно разграничить полномочия органов местного государственного управления и местного самоуправления.

«Необходимо повысить статус органов местного самоуправления, сходов и собраний. Их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений», - подчеркнул президент.

Кроме того, по мнению главы государства, необходимо усилить финансовые возможности местного самоуправления. Для этого предстоит расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов. Токаев поручил правительству до 1 декабря разработать нормативную базу и механизмы решения этой важной проблемы.

«Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов призваны представительные органы – мАслихаты. Но их мнение зачастую игнорируется. Это уже политический анахронизм. Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам, которые не находят своего решения, порой десятилетиями. Следует также усилить ревизионные комиссии маслихатов. Поручаю правительству и счетному комитету подготовить пакет соответствующих поправок в законодательство», - также поручил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Второй этап ослабления карантина в Казахстане начнется с 31 августа
Новости
​В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут направить часть своих средств на покупку жилья или лечение
Новости
​Узбекистан готовится к постепенному возобновлению авиасообщения с Казахстаном
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в середине недели
Новости
Казахстан намерен просить Китай выдать Акжаркын Турлыбай для отбывания наказания на родине
Новости
781 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован за сутки в Казахстане