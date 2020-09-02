72 новых случая COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции. У 58 человек проявились симптомы болезни, у 14 – бессимптомная форма.

15 новых случаев зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, 10 – в Карагандинской области, в Алматы, столице и Северо-Казахстанской области – по 8 новых случаев, в Акмолинской области – 7, в Западно-Казахстанской области – 5, в Костанайской области – 4, в Жамбылской области – 3, в Алматинской области – 2, в Атырауской и Павлодарской областях – по одному новому случаю.

Ни одного нового случая не выявлено в Шымкенте, в Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях.

Всего в стране подтверждено 105 944 случая коронавирусной инфекции, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели 97 371 человек.