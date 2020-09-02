Пересмотреть продовольственную корзину и размер прожиточного минимума просит депутат мажилиса

Депутат мажилиса от партии власти "Нур Отан" Аманжан Жамалов считает, что правительству необходимо пересчитать размер продовольственной корзины, а также повысить размер прожиточного минимума. Как заявил он в среду в ходе пленарного заседания палаты, этот вопрос особо актуален на фоне подорожания продуктов питания, лекарств и услуг.

«Заниженные социальные стандарты вызывают недоверие к социальной политике, и вызывает вопрос, как считают прожиточный минимум. Этот вопрос особо актуален на фоне подорожания цен на продукты питания, лекарства и услуги», - сказал Жамалов, зачитывая свой депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Он напомнил, что за время карантина социальная выплата в 42 500 тенге стала минимальным стандартом жизни в Казахстане. А ее размер определен исходя из минимальной заработной платы. При этом прожиточный минимум составляет 32 668 тенге, что на 25% меньше, чем соцвыплата.

«Недавно Национальный банк заявил об ускорении инфляции. В июле годовая инфляция составила 7,1%. Цены на продукты питания выросли на 11,4%. То есть Национальный банк сказал «А», теперь правительство должно сказать «Б». Правительство обязано индексировать прожиточной минимум на размер инфляции. И это уже можно сделать в рамках проекта республиканского бюджета на 2021-2023 года», - считает мажилисмен.

Он уверен, что с учетом роста цен и реальных потребностей человека должна быть пересчитана величина прожиточного минимума, который в июле составил 33 687 тенге, в том числе продовольственная корзина – 18 527 тенге, непродовольственные товары и услуги – 15 160 тенге.

«Очевидно, что такая величина прожиточного минимума не соответствует реальным потребительским расходам граждан, о чем также свидетельствуют статистические данные», - подчеркнул Жамалов.

По данным комитета статистики министерства нацэкономики, которые он озвучил, в I квартале 2020 года на продовольственные товары каждый казахстанец в среднем тратил 30 817 в месяц, на непродовольственные товары и услуги – еще 23 701 тенге, итого 54 518 тенге, то есть в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум.

«Расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны. Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки. Например, по прожиточному минимуму человеку на целый месяц достаточно купить говядину на 2 425 тенге, макароны на 147 тенге, гречневую крупу на 65 тенге, рис на 268 тенге, чай на 185 тенге и так далее», - привел пример депутат.

Он также добавил, что потребительская корзина, на основе который рассчитывается прожиточный минимум, включает в себя всего 43 продукта. Однако научно-обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания включают 64 продукта, а ряд продуктов «вовсе не входит в потребительскую корзину». В то время как в европейских странах в потребительскую корзину входит более 300 параметров продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

«На основании вышеизложенного считаю необходимым привести нормы потребления продуктов питания прожиточного минимума в соответствие с научно-обоснованными физиологическими нормами и реальным потреблением казахстанцев; исходя из данных норм, пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума», - попросил в этой связи Жамалов.