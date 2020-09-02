Казахстанцам, выпавшим из системы ОСМС, начали возвращать статус застрахованных

По информации ведомства, правительство поддержало ряд мер по возврату страховки гражданам. В частности, наемные работники будут восстановлены в системе ОСМС при наличии не менее 1 платежа в последние 3 месяца и если задолженность по платежам с начала года составляет не более 2 месяцев; индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой также присвоят статус застрахованных при наличии платежа в последние 3 месяца, задолженности не более 2 месяцев с начала года (при условии, что ими была приостановлена деятельность согласно официальной информации от комитета госдоходов); льготникам, оплатившим ЕСП в период ЧП, не будут учитывать платеж и автоматически вернут статус застрахованности. Кроме того, не будут учитываться как задолженность периоды, в которых работники находились в вынужденных отпусках без содержания в связи с ограничительными мероприятиями в рамках борьбы с COVID-19. А подтверждением потери дохода является получение единовременной социальной выплаты 42 500 тенге.

«Эти меры уже вернули в систему медстрахования около 740 тысяч человек. Работа по включению этих категорий еще ведется, и число застрахованных благодаря мерам правительства еще возрастет. Таким образом, граждане, которые лишились дохода из-за пандемии коронавируса или выпали из числа льготников, будут возвращены в систему медстрахования и смогут получать весь объем медицинской помощи», – цитирует пресс-служба председателя правления фонда Болата Токежанова.

При этом, подчеркнули здесь, для получения статуса гражданам не нужно будет куда-либо обращаться. Все данные будут автоматически обновляться в информационных системах.

В фонде также отметили, что совместно с уполномоченными министерствами ведется работа по присвоению статуса застрахованных работникам МСБ, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года. Это затронет более чем 800 тыс. человек.