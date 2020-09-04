89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, в Казахстане за сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции. У 68 человек симптомы болезни проявились, у 21 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 16 новых случаев, в столице – 13, в Алматы – 10, в Атырауской области – 9, в Карагандинской области – 8, в Северо-Казахстанской области – 7, в Туркестанской области – 6, в Акмолинской области – 5, в Жамбылской области – 4, в Павлодарской области – 4, в Костанайской области – 3, в Западно-Казахстанской области – 2, в Алматинской области – 2.

Вновь ни одного случая не зарегистрировано в Шымкенте. Также не выявлены случаи заражения в Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Всего в стране с 13 марта заразились коронавирусом 106 121 человек, из них выздоровели 98 585.