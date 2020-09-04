IT-компании из Беларуси пока не собираются перебазироваться в Казахстан

Беларуские IT-компании пока не собираются переносить свои офисы в столицу Казахстана, сообщили Vласти в пресс-службе столичного технопарка Astana Hub.

«Пока еще конкретных договоренностей [по переезду беларуских компаний] нет, но мы продолжаем переговоры», - сообщили в пресс-службе Astana Hub.

В середине этой недели Astana Hub пригласил беларуские IT-компании перевезти свои офисы из минского Парка высоких технологий в Казахстан. Помимо безвозмездного предоставления рабочего места или офиса на 12 месяцев технопарк обещал освободить приезжих от налогов и обеспечить необходимую юридическую поддержку.

О получении этого предложения вскоре сообщил руководитель минской компании IdeaSoft Юрий Пляшков. Однако он сразу отказался от него, сославшись на отсутствие интереса к казахстанскому и российскому рынкам, поскольку компания продает свои услуги в США, Европе и Австралии.

IT-сектор Беларуси широко известен благодаря десяткам успешных проектов, которые родились в стране. После президентских выборов 9 августа, представители индустрии заявили, что выступают против насилия и потребовали отменить результаты голосования, назначить новые выборы, расследовать насилие против мирных протестующих.

В нескольких IT-компаниях и стартапах, поддержавших протесты, прошли обыски, часть из них заявили о переезде из Беларуси.

Astana Hub - технопарк, созданный в 2018 году, входит в структуру государственного IT-холдинга "Зерде". Astana Hub нацелен на привлечение на свою площадку местных и международных стартапов.