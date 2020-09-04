В Антикоррупционной службе отмечают рост числа коррупционных преступлений в структуре Минобороны

В Антикоррупционной службе отмечают рост числа коррупционных преступлений в структуре министерства обороны – за 7 месяцев этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество уголовных дел увеличилось втрое.

«В текущем году увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в сфере министерства обороны. Проявление коррупции в данной сфере влияют, прежде всего, на обороноспособность страны. К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в системе обороны, относ ятся взяточничество и хищение бюджетных средств. За 7 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, практически втрое увеличилось количество уголовных дел, с 11 до 31. Из них: 22 направлено в суд, по которым уже осуждено 7 должностных лиц МО», - говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Здесь также привели примеры. Так, на прошлой неделе выявлены факты системной коррупции в кадровой службе Минобороны. Заместитель начальника департамента кадров, полковник министерства, подозревается в том, что на систематической основе через посредников – офицеров организовал «кадровый бизнес» по переводу военнослужащих в войсковые части г.Алматы из других регионов. Сумма полученного незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 800 тыс. до 1,1 млн тенге за перевод одного военнослужащего.

«Следует отметить, что ранее он работал с генералом – экс-начальником, того же департамента кадров, дело которого в настоящее время рассматривается в суде. Такие факты свидетельствуют о системной коррупции, налаженной в бытность деятельности указанных должностных лиц, и которая продолжается до настоящего времени», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, в данной сфере есть «системные факты взяточничества за увод от призыва на воинскую службу», отмечают в Антикоррупционной службе. И тоже приводят пример: «Начато досудебное расследование в отношении начальника отдела (капитан) департамента обороны г. Алматы и инспектора (сержант) департамента полиции г. Алматы, которые в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами призывника в сумме $1 тыс., под предлогом оказания содействия в выдаче военного билета как негодного к воинской службе. В ходе проведения негласных следственных действий задокументирован факт получения денежных средств в сумме $1 тыс. начальником отдела через откомандированного инспектора. Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины».

В целом Антикоррупционной службой за 7 месяцев текущего года выявлено 95 фактов системной коррупции, по которым было зарегистрировано 502 преступления в отношении 291 лица. 288 преступлений уже окончены производством и в суд направлено 246 уголовных дел.

Больше всего системной коррупции выявлено в Алматинской области – 12 фактов (66 преступлений), в Алматы – 9 (36 преступлений), в Восточно-Казахстанской области – 7 фактов (51 преступление) и Костанайской области – 7 фактов (37 преступлений).

