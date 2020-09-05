При этом в двух регионах по-прежнему нет новых случаев
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Суточный прирост новых случаев коронавируса в Казахстане вновь превысил сотню
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 104 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. У 57 человек проявились симптомы болезни, у 47 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 19 новых случаев, в столице – 15, в Алматы – 14, в Карагандинской области – 8, в Атырауской и Туркестанской областях – по 7 новых случаев, в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – по 5, в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях – по 4, в Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях – по 3 новых случая, в Актюбинской области – 2.

Вновь ни одного случая заражения не зарегистрировано в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 106 225 случаев заражения, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели 99 018 человек.

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