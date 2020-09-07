Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п. Как сообщает пресс-служба регулятора, соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,50%.

«Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Проинфляционные риски выражаются в слабозаякоренных инфляционных ожиданиях, в повышении волатильности на финансовых рынках на фоне нарастания санкционной риторики в отношении России, ожиданиях более медленного восстановления спроса на нефть и риске дальнейшего стимулирования экономической активности фискальными и квазифискальными мерами. При этом наблюдается влияние и дезинфляционных факторов, связанных с сокращением экономической активности, замедлением потребительского спроса и ожидаемым снижением цен на продовольственные товары на мировых рынках», - говорится в сообщении Нацбанка.

Указывается, что текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.

По данным Нацбанка, годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В августе она составила 7%. Основной вклад внесло удорожание продовольственных товаров (10,9%), а динамика непродовольственной инфляции (5,5%) и инфляции платных услуг (3,4%) оставалась относительно стабильной.

«Основной предпосылкой годового роста цен на продовольственные товары выступил инерционный рост цен на большую часть продуктов питания. В их составе повысились цены на мясо, хлебобулочные продукты, рыбу и морепродукты, фрукты. Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию продолжает оказывать годовое снижение цен на сахар. Повторное введение карантинных мер обусловило плавную динамику непродовольственной инфляции. Перенос ослабления обменного курса был компенсирован подавленным потребительским спросом на непродовольственные товары, а также замедлением роста цен на бензин и годовым снижением цен на дизельное топливо. Эффект от временного снижения тарифов на коммунальные услуги исчерпался во 2 квартале 2020 года, однако данный фактор был частично компенсирован снижением спроса на услуги из-за принятых карантинных мер. В целом, фактическая динамика годовой инфляции по итогам августа 2020 года соответствует прогнозным оценкам», - сообщает регулятора.

Он ожидает до конца года ускорение годовой инфляции до 8,0%, ближе к нижней границе предыдущего прогноза 8,0-8,5%. По прогнозам, инфляционные процессы ускорятся из-за сохранения высокого роста цен на продукты питания и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году.

В 2021 году, по прогнозам Нацбанка, инфляция будет постепенно замедляться к верхней границе целевого коридора 4-6% по итогам года. Это будет происходить из-за высокой базы инфляции, сложившейся в 2020 году, и слабого внешнего инфляционного давления. Дополнительное дезинфляционное влияние будет оказывать нормализация роста цен на продовольственные товары. Вместе с тем снижение инфляции будет сдерживаться дополнительным выделением в 2021 году целевого трансферта из Национального фонда РК на сумму 1 трлн тенге.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозным ориентирам, а также баланса инфляционных рисков.