Работа по созданию МЧС будет завершена в течение месяца – Тургумбаев

Работа по созданию министерства по чрезвычайным ситуациям будет завершена в течение месяца. Об этом министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил главе государства в понедельник.

«Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации послания президента народу Казахстана, в частности, о проводимой работе по выделению комитета по чрезвычайным ситуациям из структуры министерства внутренних дел. Ерлан Тургумбаев сообщил, что создана специальная комиссия, уточняется список из более 25 тысяч человек, которые будут работать в структуре министерства по чрезвычайным ситуациям, а также выделяется необходимая техника и оборудование. Вся работа будет завершена в течение месяца», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Президент также был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по принципу «полиция в шаговой доступности». Как отметил Тургумбаев, по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальными средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во всех регионах республики. В этих целях будет законодательно закреплен статус участковых инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистраторами, электронными планшетами.

Также на встрече обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83% работы министерства уже переведено в электронный формат, до конца года этот показатель планируется довести до 91%.

«В завершение встречи глава государства подчеркнул необходимость эффективного проведения намеченных реформ и поставил перед министерством ряд конкретных задач», - сообщила пресс-служба президента.

С августа 2014 года министерство по чрезвычайным ситуациям было упразднено, его полномочия передали в министерство внутренних дел. Но 1 сентября Токаев заявил о необходимости возродить это ведомство.