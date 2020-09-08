64 млн тенге пени списали казахстанцам в рамках второй налоговой амнистии

Второй налоговой амнистией, которая объявлена в Казахстане, на данный момент воспользовались 31,3 тыс. граждан. Они уплатили 293,3 млн тенге, в итоге государство им списало 64 млн тенге пени, сообщили во вторник в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов.

«По состоянию на 7 сентября текущего года возможностями налоговой амнистии для физических лиц воспользовались 31 338 граждан страны. Они уплатили 295,3 млн тенге, списанная пеня – 64,1 млн тенге», - сообщили в пресс-службе КГД.

Возможностями налоговой амнистии воспользовались 10 тыс. жителей столицы, которым списали 17,7 млн тенге. Но лидерами по погашению основного долга стали алматинцы, которые оплатили 75,6 млн тенге налогов. Им списаи 18,4 млн тенге.

Как напомнили в комитете госдоходов, налоговая амнистия в Казахстане будет проводиться до 31 декабря. По планам ведомства, ею воспользуются порядка 1,2 млн граждан, в бюджет будет уплачено 12,7 млрд тенге, а сумма списанной пени составит 4,3 млрд тенге.