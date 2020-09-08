В Минске задерживают вышедших на акции в поддержку Марии Колесниковой

В Минске, по сообщениям Еврорадио , у Комаровского рынка и на прилегающих улицах задержали несколько десятков участников акции солидарности с Марией Колесниковой - членом президиума координационного совета оппозиции. Она была похищена накануне утром, власти попытались ее насильно вывезти из страны, но она разорвала свой паспорт и была задержана.

Первые задержания были проведены, когда люди только начали собираться у Комаровского рынка. В отличии от предыдущих акций силовики активно задерживали не только мужчин, но и женщин.

После того как на акцию собралось не менее тысячи человек, они попытались маршем пройти по улице Машерова, но практически сразу были заблокированы силовиками, которыми проводили жесткие задержания участников.

До сих пор нет информации о местонахождении Марии Колесниковой. В эти минуты в Киеве проходит пресс-конференция двух других представителей координационного совета - Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые подтвердили, что были насильно увезены до границы с Украиной, а там их попробовали переправить на территорию соседней страны.

Беседовавшие с Кравцовым представители спецслужб говорили, что таким образом добиваются "деэскалации ситуации".

Антон Родненков подтвердил, что Мария Колесникова разорвала свой паспорт и, таким образом, лишила пограничников возможности выдворить ее из страны.

«Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется.

Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла машину, вышла и пошла в сторону белорусской границы», - рассказал он на пресс-конференции.

Погранкомитет Беларуси днем объяснял, что Колесникову "выкинули из машины" находившиеся в ней соратники, после чего она была задержана для дальнейших разбирательств.

Беседовавший во вторник с российскими государственными СМИ Александр Лукашенко заявил, что Колесникова "пыталась бежать в Украину" и была задержана.