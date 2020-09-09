Сроки задержания иностранцев для выдворения из Казахстана регламентировал мажилис

В действующем законодательстве не урегулированы сроки задержания при выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы Казахстана, а имеются нормы, создающие условия для нарушения прав и свобод граждан, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Василий Олейник. Поэтому в стране разработали новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сроков задержания при выдворении за пределы Республики Казахстан», который палата одобрила в первом чтении.

«Законопроектом вносятся точечные поправки в два кодекса и 4 профильных закона.

В статью 28 закона «О правовом положении иностранцев» вносится поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроков задержания уклоняющихся от выдворения лиц, с санкции суда на срок до 30 суток, для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства», - рассказал Олейник.

Кроме того, статья 29 закона «О профилактике правонарушений» дополняется нормой, согласно которой в отношении иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению и уклоняющихся от него, с санкции суда применяется превентивное ограничение свободы передвижения как обеспечительной меры.

В законе «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» дается понятие превентивного ограничения свободы передвижения. А статья 5 дополняется новым подпунктом, которым предусмотрено правовое основание для помещения выдворяемых лиц в специальный приемник на срок до 30 суток.

«В статье 398 УПК конкретизируется такой вид наказания, как выдворение. В статье 70 Уголовно-исполнительного кодекса даются четкие правовые основания и механизм применения превентивного ограничения свободы передвижения для принудительного выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства по уголовным делам», - также добавил депутат.

В целом, отметил Олейник, по сведениям МВД, за последние два года и восемь месяцев

за нарушение законодательства Казахстана было выдворено из страны более 25,5 тыс. иностранцев, из них почти 2 тыс. не исполнили судебные акты. За этот же период иностранцы совершили свыше 220 тыс. административных правонарушений и около 4 тыс. преступлений. В настоящее время более 1300 иностранцев отбывают наказание в местах лишения свободы и находятся под пробационным контролем, после чего подлежат выдворению.