Индия и Пакистан смогут принять участие в военных учениях ШОС в 2021 году

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола о внесении дополнений в соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года». Как сообщил депутатам заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев, принятия документа позволит новым участникам ШОС стать полноправными участниками учений уже в 2021 году.

«Целью протокола является обеспечение присоединения любого государства, вступившего в ШОС, к соглашению, которое является правовой основой для проведения военных учений в рамках организации», - сказал Дандыбаев.

Он напомнил, что в 2017 году на саммите ШОС в столице Казахстана принято решение о вступлении в организацию Индии и Пакистана, что «значительно укрепило роль Шанхайской организации сотрудничества на региональной международной арене». В этой связи и возникла необходимость внесения дополнений в соглашение.

«Проведение совместных военных учений способствует повышению профессиональных навыков и боевой готовности подразделений вооруженных сил и отработки вопросов взаимодействия между ними. Уверен, что ратификация протокола послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между вооруженными силами государств членов ШОС и позволит новым государствам-членам организации стать полноправными участниками учений уже в следующем году», - отметил замминистра обороны.