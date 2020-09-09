В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана

Бомба взорвалась на пути кортежа Салеха. Сам вице-президенти его представитель не пострадали, но погибли и получили ранения несколько человек, в том числе несколько телохранителей Салеха. Представитель Минздрава сообщил, что в результате взрыва не менее четырех человек погибли и 16 были ранены.

Ответственность за нападение, которое произошло накануне долгожданных мирных переговоров между афганским правительством и талибами в столице Катара Дохе, пока никто не взял на себя.

Амрулла Салех, бывший глава разведки, пережил несколько покушений, в том числе покушение на его офис в прошлом году, в результате которого погибло 20 человек.

Между тем источники местного телеканала Alalam TV сообщили, что взрыв произошел, когда Салех ехал на работу, а по данным TOLO News, которое ссылается на представителя МВД Тарика Ариана, в результате произошедшего погибли 10 человек.