В Казахстане увеличили срок действия виз для инвесторов

В Казахстане внесены изменения и дополнения в правила оформления приглашений и выдачи виз, согласно которым срок действия виз для инвесторов увеличен на 2 года, а бывшие соотечественники смогут получить многократную визу для частных поездок. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики. Новые правила начнут действовать с 18 сентября.

«В целях реализации закона Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», определен порядок (стандарты и регламенты) оказания государственных услуг, оказываемых министерствами внутренних дел, иностранных дел и загранучреждениями Республики Казахстан. Министерством внутренних дел Республики Казахстан будут оказываться государственные услуги: «Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан», «Выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан». Министерством иностранных дел и заграничными учреждениями Республики Казахстан - «Выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан», - говорится в сообщении МИД.

Полномочия по выдаче виз в международных аэропортах Казахстана переданы в ведение МВД; расширен и утвержден список из 109 стран, граждане которых могут получать однократные деловые, туристические визы и визы на лечение в электронном формате.

Кроме этого, бывшим соотечественникам на основании ходатайства теперь будет предоставляться право на получение многократных виз для частных поездок сроком до трех лет. Инвесторам увеличены сроки действия виз с 3 до 5 лет, также определен порядок получения виз инвестиционными резидентами «Международного финансового центра «Астана».

Требование о предоставлении в органы миграционной службы ходатайства местных исполнительных органов столицы, городов республиканского значения и областей Казахстана при оформлении приглашения для бизнес-иммигрантов отменено. А те, у кого есть виза категорий «В10» (частная), «С3» (рабочая) и «С9» (учебная) могут сменить ее на визу категории «С2» (воссоединение с семьей) на территории Казахстана. Также отменено ограничение на продление визы категории «С7» иностранцам, осуществляющим миссионерскую деятельность в Казахстане, при наличии письменного согласия уполномоченного органа РК в сфере религиозной деятельности. В МИД напомнили, что раньше на территории республики данную визу разрешалось продлевать только один раз.