Мария Колесникова находится в СИЗО

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал изданию Колесников.

20 августа в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны. По факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет (ч.3 ст.361 УК РБ) было возбуждено уголовное дело, главное следственное управление центрального аппарата СК приняло его к производству . Отец Колесниковой предположил, что Мария задержана по этому делу.

К этому моменту из членов президиума координационного совета оппозиции на свободе и в стране остается только лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич, которая хоть и вошла в президиум, но активного участия в его работе не принимала. Изначально в президиум совета вошли семь человек: Мария Колесникова (была похищена в понедельник утром в Минске, ее пытались насильно вывезти из страны, но не смогли этого сделать), Сергей Дылевский (отбывает второй административный арест под Минском), Лилия Власова (задержана по уголовной статье, суд должен рассмотреть вопрос о ее аресте), Ольга Ковалькова (была под административным арестом, вывезена из страны, находится в Польше), Павел Латушко (покинул страну сам под угрозой ареста), а также Алексиевич и Максим Знак, который утром в среду был задержан в офисе штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико.