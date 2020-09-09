Для возобновления традиционного обучения в школах нужно постановление главного санврача страны – МОН

Министерство образования и науки разработало несколько вариантов возобновления учебного процесса в традиционном формате и предоставило их в министерство здравоохранения. Однако окончательное решение будет принято главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой, именно она должна подписать соответствующее постановление, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

«Мы тоже очень беспокоимся, очень сильно хотим, чтобы школы открылись. Свои предложения мы Минздраву предложили, несколько вариантов формата возобновления работы школ есть. Наиболее приемлемый формат будет предусмотрен после принятия соответствующего решения главного санитарного врача страны. Как и все население нашей страны, мы также руководствуемся именно этим распоряжением», - сказала Каринова.

Вице-министр заверила, что в рамках рабочей группы представители Минобразования и Минздрава ежедневно отрабатывают вопросы о возобновлении традиционного обучения.

Отвечая же на вопрос, какие конкретно предложения МОН внес в Минздрав, Каринова отметила, что конкретных предложений озвучить не может.

«Нами предложены несколько вариантов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. В каждом регионе ситуация разная. Поэтому нами предложено открывать школы по решению местных исполнительных органов, по согласованию с главными государственными санврачами соответствующих территорий. Считаем, что это самый правильный подход, поскольку страна большая, эпидситуация везде разная. Такое решение предлагается. Кроме того, по возобновлению школ также нами меры предложены, сейчас я их озвучивать не буду», - заключила она.