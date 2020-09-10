347 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 347 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный случай от нее, выздоровели 57 человек, сообщает министерство здравоохранения.

С 1 августа по 10 сентября в стране зарегистрировано 28 575 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 317 человек, выздоровели 6 605 человек.

От коронавируса за минувшие сутки скончались 5 человек. Из общего числа заболевших – 106 584 – продолжают получать 4 685 человек, из них в стационарах находятся 2 580. Состояние 132 пациентов тяжелое, 21 – крайне тяжелое, 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане достигло 135 159.