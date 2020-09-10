Казахстанская экономика выдержала стресс-тест пандемией, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область осмотрел производственные линии ТОО «Милх», выпускающего мороженную и кисломолочную продукцию, и встретился с главами фермерских хозяйств региона, сообщает Акорда.

На ТОО «Милх» президенту показали современное оборудование, которое позволяет переработать 130-150 тонн молока в сутки. Предприятие выпускает более 120 видов молочной продукции, из них 30% экспортируется в соседние регионы Российской Федерации. Производство обеспечивает рабочими местами 710 человек. Закупом сырья охвачено более 12 тыс. личных подсобных хозяйств области.

Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с планом развития компании, отметил важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.

Также президент осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочной кампании в ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция Заречное». Токаева проинформировали о завершающей стадии уборочной кампании: на сегодняшний день в регионе обмолочено 3,1 млн га зерновых или 76%, урожайность составляет 10 центнеров с гектара, и рассказали о реализации проектов по развитию животноводства, цифровизации агропромышленного комплекса, производству в области сельскохозяйственной техники.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями глава государства отметил, что успешное развитие аграрного сектора определяет конкурентоспособность всей экономики республики.

«Экономика Костанайской области развивается, можно сказать, хорошо. И полагаю, в будущем в области все будет хорошо. Перед нами стоят важные задачи, наша экономика выдержала стресс-тест пандемией. Видно, у вас в этом году хороший урожай», - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что «в течение года нам нужно сделать очень серьезный прорыв, в целом ряде областей, будь это сельское хозяйство, индустрия и, конечно, решение социально-экономических вопросов».

«Каждый ждет от нас решения конкретных вопросов. По моему поручению правительство сейчас именно этим занимается. Правительство приняло общенациональный план по реализации послания. Полагаю, что успех будет, но это совместная работа, - отметил Токаев.

На встрече с президентом были затронуты вопросы сбыта и экспорта производимой сельскохозяйственной продукции. На это Токаев ответил: «Одно дело произвести, это главный компонент решения задачи, а второй, не менее важный, компонент – это пробиться на рынки. Этими вопросами должно заняться правительство. Мы сейчас занимаемся решением конкретных вопросов в рамках Евразийского экономического союза. В ноябре состоится региональная встреча руководителей приграничных областей под патронажем Президентов. В связи с пандемией пока не знаем, в каком формате, но она должна состояться. В целом наш курс развития интеграции в рамках ЕАЭС сохраняет свою силу».