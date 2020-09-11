Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября

Акимат Алматы санкционировал проведение митинга Демократической партии 13 сентября против китайской экспансии и за проведение кредитной амнистии. Об этом в Facebook сообщила правозащитница Бахытжан Торегожина.

«Постановлением акимата города Алматы от 8 сентября вам согласовано проведение митинга 13 сентября т.г. с 11:00 до 14:00 в сквере имени Шокана Валиханова по заявленной вами тематике. Обращаем ваше внимание на необходимость придерживаться цели и тематики проводимого мероприятия», - говорится в письме за подписью замруководителя управления общественного развития города Айдара Есенбекова, которое Торегожина опубликовала на своей странице.

При этом, подчеркнули в акимате, «каждому участнику митинга необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы» - это социальная дистанция в 1,5 метра, иметь при себе дезинфицирующие средства, быть в масках.

«На организаторов мероприятия возлагается персональная ответственность за соблюдение общественного порядка и санитарного состояния территории», - также предупредили власти города и напомнили, что согласно закону митинг будет прекращен в случае «создания реальной угрозы жизни и здоровью граждан, общественному порядку или общественной безопасности».

Ранее Демократическая партия анонсировала проведение митинга 13 сентября против китайской экспансии и сдачи земель в аренду иностранцам. Также участники митинга выступают за проведение в стране кредитной амнистии.