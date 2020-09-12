В Казахстане за сутки подтверждено 68 случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19.

Лидером прироста новых случаев остается Восточно-Казахстанская область – за сутки здесь зарегистрировано 18 случаев. В Алматы подтверждено еще 8 случаев, в Карагандинской и Алматинской областях – по 7, в Атырауской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 4, в столице и Западно-Казахстаской, Акмолинской и Туркестанской областях – по 3 новых случая, в Павлодарской и Костанайской областях – по 2, в Шымкенте и Актюбинской области – по одному новому случаю.

Не зарегистрировано ни одного нового случая заражения в Жамбылской, Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 106 729 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 100 518 человек.