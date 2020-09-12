За сутки подтверждено 307 случаев
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Число подтвержденных случаев коронавирусной пневмонии в Казахстане превысило 29 тысяч
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 307 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 2 человека, выздоровели – 145, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 29 235 случаев коронавирусной пневмонии. Умерли от нее 320 человек, выздоровели – 6 787.

Скончались за сутки от коронавирусной инфекции 5 человек. Продолжают получать лечение 4 550 человек, из них в стационарах находится 2 431 пациент. Состояние 130 человек оценивается как тяжелое, 20 – как крайне тяжелое, 26 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 135 964.

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