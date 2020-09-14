ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки коронавирусом в мире заразились 307,9 тыс. человек, пишет РБК . Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: 304,6 тыс. заразившихся.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировано в Индии – 94,3 тыс. человек, в США и Бразилии – 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших соответственно, в Испании – 12,1 тыс., в Аргентине с 11,5 тыс. случаев.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 28,6 млн человек.

Между тем по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 28,8 млн человек, из них на США приходится 6,5 млн, на Индию – 4,7 млн, на Бразилию – 4,3 млн. В десятку стран с наибольшим числом заболевших также входят Россия – свыше 1 млн человек, Перу – 722,8 тыс., Колумбия – 708,9 тыс., Мексика – 663,9 тыс., ЮАР – почти 649,8 тыс., Испания – 566,3 тыс. и Аргентина – 555,5 тыс.

Скончались от COVID-19 в мире 922,2 тыс. человек, больше всего умерших в США – свыше 194 тыс. и Бразилии – 131,6 тыс. человек.