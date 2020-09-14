Швейцария согласилась передать Узбекистану часть денег со счетов Гульнары Каримовой

Страны подписали рамочное соглашение, которое предусматривает, что около $131 млн, изъятые со швейцарских счетов, принадлежащих Гульнаре Каримовой в 2012 году, будут возвращены Узбекистану. Однако правительство Швейцарии заявило, что Ташкент должен использовать эти деньги «для улучшения условий жизни народа Узбекистана», инвестирования средств в устойчивые проекты и обеспечения прозрачного мониторинга. Таковы условия сделки, которую еще предстоит оформить, прежде чем она станет юридически обязательной.

Еще 650 млн швейцарских франков ($715 млн), изъятые у Каримовой, остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела. Правительство Швейцарии заявило, что в случае высвобождения этих средств на них будут распространяться те же условия реституции.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении дочери бывшего президента возбудили еще одно уголовное дело – по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам составляет почти $2 млрд.

В 2015 году в отношении Гульнары Каримовой завели уголовные дела в Швеции, Швейцарии и США: ей предъявили обвинение в присвоении около $1 млрд. В том году 800 млн швейцарских франков (около $800 млн), принадлежавшие Каримовой в банках Швейцарии, были арестованы.

В декабре 2017 года суд приговорил Гульнару Каримову к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на 5 лет. Но в марте 2019 года суд ужесточил наказание из-за «злостного нарушения порядка». Каримову перевели в колонию общего режима.

18 марта 2020 года Ташкентский суд по уголовным делам признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. Ей было назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. При этом срок исчислялся с 21 августа 2015 года.