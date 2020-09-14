Токаев сформировал высший совет по реформам

В него вошли преимущественно чиновники
В Казахстане сформирован высший совет при президенте по реформам. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Еще по теме:
- В Казахстане будет создано агентство по защите и развитию конкуренции
- Агентство по стратегическому планированию и реформам создадут в Казахстане
- Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей
- С 2021 года районные и городские отделы образования перейдут в подчинение областным управлениям
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые