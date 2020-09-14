В него вошли преимущественно чиновники
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Токаев сформировал высший совет по реформам
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане сформирован высший совет при президенте по реформам. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Совет создан «в целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ», говорится в указе.

Председателем совета стал сам Токаев, замом – Сума Чакраборти, многолетний глава Европейского банка реконструкций и развития, который в понедельник назначен советником президента.

В совет включены премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель Нацбанка Ерболат Досаев, председатель агентства по стратпланированию и реформам Кайрат Келимбетов, председатель агентства по развитию финрынка Мадина Абылкасымова, помощник президента – секретарь Совбеза Асет Исекешев, замруководителя администрации президента Тимур Сулейменов и председатель президиума Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев.

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