Боец ММА Куат Хамитов доставлен в полицию Алматы для разбирательства по делу о призывах к насилию и массовым беспорядкам, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

«Хамитов К. доставлен в департамент полиции города Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям Хамитова будет дана принципиальная оценка», - сообщили в полиции.

По ее данным, досудебное расследование начато по ст. 273 часть 3 Уголовного кодекса, предусматриваюшая наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Хамитов в течение всей весны и лета активно распространял различные конспирологические теории о коронавирусе, записывая видео в социальных сетях. В последнем ролике, который был размещен накануне, а затем удален, он призывал к нападению на специалистов, занимающихся дезинфекцией, а также предлагал "стрелять в вертолеты", с которых, по его мнению, над городами распространяют коронавирус.

Еще в июле МВД Казахстана заявляло, что расследует уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, однако ни о задержаниях, ни о ходе расследование ничего не сообщалось. В понедельник в ведомстве проигнорировали просьбу Vласти сообщить о том, как продвигается расследование. МВД также не сообщало, являлись ли фигурантами дел казахстанские знаменистости, активно распространявшие фейки и антинаучные теории о коронавирусе в течение последних месяцев.